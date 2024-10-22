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«Зенит» в ноябре сыграет товарищеский матч с «Фенербахче» Моуринью

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«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в товарищеском матче.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» сообщил о проведении товарищеского матча с турецким «Фенербахче» в Стамбуле. Игра пройдет 15 ноября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу».

Об организации встречи между командами «СЭ» сообщал 8 октября.

«Зенит» и «Фенербахче» играли между собой четыре матча: в 2019 году в плей-офф Лиги Европы петербуржцы оказались сильнее по сумме двух встреч — 4:1. В 2023-м команды провели два контрольных поединка: в Стамбуле была зафиксирована ничья 2:2, а в Санкт-Петербурге победу одержал «Зенит» в серии пенальти.

В нынешнем сезоне РПЛ команда Сергея Семака идет на втором месте в таблице с 29 очками. «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью занимает четвертую строчку в турецкой суперлиге, имея в активе 17 баллов.

Источник: Telegram-канал
Футбол
ФК Зенит
ФК Фенербахче
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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