«Урал» не планирует встречу с руководством судейского корпуса

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что тренерский штаб «Спартака» провел встречу с руководством судейского корпуса.

«У руководителей «Спартака» есть вопросы. Они вправе встретиться с руководителем судейского штаба и задать их ему. Они считают, что им чаще назначают пенальти, чаще голы отменяют. Ничего страшного не вижу. Мы такую встречу не планируем. «Уралу» пока не надо», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в Москве состоялась закрытая встреча тренерского штаба «Спартака» с руководством судейского корпуса. Со стороны красно-белых в ней принимали участие главный тренер клуба Гильермо Абаскаль с помощниками, а со стороны судей были глава департамента судейства РФС Павел Каманцев и арбитр Виталий Мешков.

На встрече обсуждались разные трактовки эпизодов и частые ошибки арбитров в матчах со «Спартаком».