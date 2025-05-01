Защитнику «Факела» Дзиову сделали операцию в Казани

Защитник «Факела» Максим Дзиов перенес операцию после перелома левой голени, сообщает пресс-служба воронежцев.

Операция была проведена в Казани.

23-летний футболист получил травму в матче 26-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2). «СЭ» сообщал, что защитник будет восстанавливаться от 6 до 8 месяцев.

В текущем сезоне Дзиов провел 23 матча за воронежцев во всех турнирах.