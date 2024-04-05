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Защитника «Пари НН» Гоцука дисквалифицировали на три матча РПЛ

Алина Савинова
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Кирилл Гоцук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука на три матча по итогам игры 22-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:2).

На 85-й минуте встречи, которая прошла 30 марта, Гоцук прямой ногой врезался в нападающего калининградской команды Джоэля Фамейе, которого на носилках унесли за пределы поля. Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк показал игроку «Пари НН» красную после подсказки ВАР.

«Рассмотрели удаление Гоцука на 85-й минуте матча, в протоколе было сказано, что удаление за серьезное нарушение правил. КДК РФС принял решение за грубую игру с травмой дисквалифицировать Гоцука на три матча РПЛ, если лицо, которому нанесена травма, не сможет принять участие в матчах по истечении 15 дней после матча, то к Гоцуку будет применена дополнительная санкция в виде дисквалификации», — приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

В текущем сезоне 31-летний Гоцук провел за «Пари НН» 24 матча во всех турнирах, отметившись одним голом и тремя результативными передачами.

Источник: https://tass.ru/sport/20456421
Кирилл Гоцук
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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