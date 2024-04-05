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Сегодня, 15:21

В «Пари НН» согласны с дисквалификацией Гоцука: «Есть механизмы, которые могут оспорить решение, — пользоваться ими не будем»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать защитника Кирилла Гоцука на 4 матча чемпионата России.

«Мы с уважением относимся к решению КДК РФС. На заседании присутствовал Кирилл Гоцук, он давал пояснения, что происходило во время матча. Эпизод состоял из двух частей. По первой — клуб принял решение не выносить на обсуждение, хотя у нас было основание. Мы решили сфокусироваться на второй части, где Кирилл сфолил. Хотим пожелать скорейшего выздоровления игроку «Балтики» Фамейе. И желаем Гоцуку за период дисквалификации не скиснуть, оставаться в тонусе. Мы знаем, что есть механизмы, которые могут оспорить решение КДК, — пользоваться ими не будем», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В матче 22-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Пари НН» (2:0) Гоцук ударил прямыми шипами в голень игроку калининградцев Джоэлю Фамейе. Игрок «Балтики» пропустит около четырех недель из-за травмы.

Кирилл Гоцук
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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30 тур
6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
 - : -
7.04 16:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
7.04 19:30
Динамо – Спартак
 - : -
8.04 17:00
Оренбург – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
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