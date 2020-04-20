Защитника «Фейеноорда» сватают в «Краснодар». Что скажет Дик Адвокат?

В Голландии появилась информация об интересе «Краснодара» к 26-летнему левому защитнику «Фейеноорда» Риджесиано Хапсу, который может переехать в Россию вслед за Тонни Виленой. Роттердамцы купили этого игрока у АЗ летом 2017 года за 6 миллионов евро. Его контракт действует до конца июня 2022-го. Transfermarkt сегодня оценивает его стоимость в 4,8 миллиона.

В чемпионате-2019/20 Хапс провел за команду Дика Адвоката 16 матчей, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Пару месяцев он пропустил из-за травмы. Недавно в Голландии писали, что интерес к футболисту проявил «Бешикташ». (Александр Бобров)