Лунев — о конфликте Смолова: «Понятно, что футболист должен быть примером, но отстаивать свою честь тоже важно»

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» отметил, что футболист должен своим поведением показывать хороший пример другим людям. Однако, по мнению голкипера, в жизни бывают разные ситуации, и без знания деталей не стоит слишком строго судить игроков.

— У футболистов из-за подобных историй с драками появился скандальный образ. Это стереотип?

— Почему скандальный? Разные ситуации с жизни бывают. Если ситуация выводит тебя на такие действия, что нужно сделать? Да, понятно, что ты должен быть примером, но отстаивать свою честь тоже важно. Люди не могут вытирать об тебя ноги. Но не знаю деталей произошедшего. Не могу судить, поступил ли он правильно. Сколько драк происходят постоянно? Но это же так не освещается.

— В этой ситуации, кажется, не нужно делить людей по профессиям.

— Футболист и публичная личность — так или иначе пример. Он должен быть хорошим. Наверное, это не очень хороший пример или даже плохой. Но мы не знаем деталей. Если переведут по губам, что человек сказал... Если человек позволил себе непозволительное, и Федя, таким образом, отреагировал, это разве плохо?

— Возможно, многие на его месте поступили бы также.

— Мы же не знаем деталей. Можно сказать такие вещи, за которые...

— Про семью, например.

— В первую очередь, да. Если касательно тебя, скажешь криворукий, дровосек, окей...

5 июля стало известно, что у бывшего форварда «Краснодара» Федора Смолова 28 мая произошел конфликт с двумя посетителями «Кофемании» на Никитской в Москве, в результате которого футболист нанес удары мужчинам.