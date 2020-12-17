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Защитник «Зенита» Ракицкий: «Спартака» сегодня не было»

00:22
Ярослав Ракицкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ярослав Ракицкий. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что его команда контролировала всю игру.

«Обыграть «Спартак» еще и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было.
Посмотрите, «Спартак» играл: мы забили все четыре гола! Мы контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождать момента, когда забить гол. И все», — приводит слова Ракицкого пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» с 41 баллом занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 35 баллов.

В текущем сезоне 31-летний Ракицкий провел 16 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Зенит — Спартак

 

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-12-16-yaroslav-rakitskiy-spartaka-segodnya-ne-bylo.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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