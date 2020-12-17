Защитник «Зенита» Ракицкий: «Спартака» сегодня не было»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий после победы над «Спартаком» (3:1) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ заявил, что его команда контролировала всю игру.

«Обыграть «Спартак» еще и забить! Да, сегодня была приятная атмосфера, хоть и мало болельщиков. Спасибо тем, кто сегодня был — они дали нам сил, мы выиграли и показали хороший футбол. «Спартака» сегодня не было.

Посмотрите, «Спартак» играл: мы забили все четыре гола! Мы контролировали игру и все было нормально, просто нужно было дождать момента, когда забить гол. И все», — приводит слова Ракицкого пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» с 41 баллом занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» — вторая строчка и 35 баллов.

В текущем сезоне 31-летний Ракицкий провел 16 матчей за «Зенит», забил один гол и сделал одну результативную передачу.