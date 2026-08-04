«Галатасарай» готовит улучшенное предложение «Локомотиву» по трансферу Батракова

«Галатасарай» намерен увеличить сумму предложения по трансферу полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщает журналист Кая Темель.

По информации источника, турецкий клуб готовит новое предложение и направит его железнодорожникам в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщали, что «Галатасарай» рассчитывал оформить переход Батракова за 20 миллионов евро (16 миллионов — «Локомотиву», 4 миллиона — агенту футболиста). Также утверждалось, что турецкий клуб уже согласовал условия личного контракта с 21-летним игроком, по которому Батраков будет зарабатывать 5 миллионов евро в год. По информации журналиста Бурака Эрена, президент «Галатасарая» Дурсун Озбек лично работает над переходом полузащитника.

2 августа в «Локомотиве» заявили «СЭ», что не получали предложений от «Галатасарая» по Батракову.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.