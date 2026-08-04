Источник: «Васко да Гама» интересуется форвардом «Краснодара» Кордобой

«Васко да Гама» рассматривает возможность подписания форварда «Краснодара» Джона Кордобы для усиления атакующей линии в это трансферное окно, сообщает журналист Лео Ласерда.

Как отмечает источник, бразильский клуб пока не делал официального предложения «быкам». Однако если сделка состоится, Кордоба станет основным центральным нападающим команды. В «Васко да Гама» его рассматривают как игрока, способного сразу занять место в стартовом составе.

Кордоба играет за «Краснодар» с 2021 года и в сезоне-2024/25 вместе с черно-зелеными стал чемпионом России. Всего 33-летний колумбиец провел 156 матчей за «быков», отметившись 80 голами и 37 результативными передачами.