Защитник «Зенита» Нино заявил о желании принять гражданство РФ

Защитник «Зенита» Нино заявил, что хотел бы получить паспорт гражданина России.

«Хочу ли я получить российский паспорт? Да. Я хочу получить его, и, конечно, это возможно», — цитирует игрока «РБ Спорт».

26-летний бразилец перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе за 5 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2028 года.

После 20 туров РПЛ сине-бело-голубые располагаются на первом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.