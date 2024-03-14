Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Надеемся, Оганесян еще поможет нам в этом сезоне»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о состоянии полузащитника команды Степана Оганесяна. У игрока есть проблемы с ногой.

«Когда вернется Оганесян? Не хочется загадывать, но надеемся, что в этом чемпионате нам еще поможет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний Оганесян сыграл 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

После 20 туров «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 19 очков. В конце марта команда Игоря Осинькина сыграет с «Факелом» в Воронеже.