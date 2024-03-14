Спортдиректор «Оренбурга» Андреев: «Надеемся, Оганесян еще поможет нам в этом сезоне»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о состоянии полузащитника команды Степана Оганесяна. У игрока есть проблемы с ногой.
«Когда вернется Оганесян? Не хочется загадывать, но надеемся, что в этом чемпионате нам еще поможет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 22-летний Оганесян сыграл 16 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
После 20 туров «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 19 очков. В конце марта команда Игоря Осинькина сыграет с «Факелом» в Воронеже.
Источник: «РБ Спорт»
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|4
|4
|39-18
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|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
3
|Динамо
|20
|10
|8
|2
|33-23
|38
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Локомотив
|20
|8
|8
|4
|32-27
|32
|
6
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|20
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|4
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|31
|
7
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|8
|5
|7
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|29
|
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|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
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|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
|
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|7
|6
|7
|28-30
|27
|
11
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|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
|
12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
|
13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
|
14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
|
15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
|
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|Сочи
|20
|3
|4
|13
|19-33
|13
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30 тур
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|- : -
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|- : -
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|- : -
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|- : -
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5
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