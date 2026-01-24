Нино — о первой игре с Дивеевым: «Прогресс идет с хорошей скоростью»

Защитник «Зенита» Нино ответил рассказал об игре с новичком сине-бело-голубых Игоре Дивееве.

22 января «Зенит» в товарищеском матче разгромил китайский «Шанхай Порт» (4:1). Дивеев впервые вышел на поле в составе команды из Санкт-Петербурга.

«Безусловно, мы еще не в том игровом ритме, в котором должны быть, но он набирается шаг за шагом. Очень приятно было сыграть впервые с Игорем. Мы каждый день тренируемся вместе, привыкаем друг к другу, и мне кажется, прогресс идет с хорошей скоростью», — приводит слова Нино пресс-служба «Зенита».

В январе Дивеев перешел в «Зенит» из ЦСКА. В обратном направлении отправился экс-форвард «Зенита» Лусиано.