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24 января, 18:20

Лещенко — о приглашении Газзаева в состав консультативного совета «Динамо»: «Слава Богу, что рядом будет наш товарищ»

Александр Абустин
корреспондент

Член консультативного совета «Динамо» и болельщик клуба Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» высказался о решении пригласить бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева в состав совета.

«Всегда есть корпоративные интересы, помимо творческих и спортивных. Думаю, его деятельность будет на уровне дружеских советов, поддержи, психологической помощи. Валерий Георгиевич — опытный специалист, он нам не помешает. Мы дружим с ним много лет. Рад, что он вольется в наш славный и дружный коллектив. Пока еще не обсуждал с ним эту новость. Слава Богу, что рядом с нами будет наш товарищ», — сказал Лещенко «СЭ».

Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что Газзаев войдет в состав консультативного совета клуба.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Валерий Газзаев
Лев Лещенко
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

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 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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