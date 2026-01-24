Лещенко — о приглашении Газзаева в состав консультативного совета «Динамо»: «Слава Богу, что рядом будет наш товарищ»

Член консультативного совета «Динамо» и болельщик клуба Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» высказался о решении пригласить бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Валерия Газзаева в состав совета.

«Всегда есть корпоративные интересы, помимо творческих и спортивных. Думаю, его деятельность будет на уровне дружеских советов, поддержи, психологической помощи. Валерий Георгиевич — опытный специалист, он нам не помешает. Мы дружим с ним много лет. Рад, что он вольется в наш славный и дружный коллектив. Пока еще не обсуждал с ним эту новость. Слава Богу, что рядом с нами будет наш товарищ», — сказал Лещенко «СЭ».

Ранее генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров сообщил, что Газзаев войдет в состав консультативного совета клуба.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.