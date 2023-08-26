Круговой: «В первом тайме матча с «Уралом» у меня не очень получилась игра»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал победу над «Уралом» (4:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— Пару слов об игре? Классно начали, быстрый гол забили. Показалось, старт первого тайма получился образцовым. Если брать командные качества — то да, все пошло хорошо, а если индивидуальные — то в первом тайме у меня не очень получилась игра. Не знаю, с чем это связано. Может, с игровым тонусом, или с психологическим. Считаю, мы достойно сыграли и одержали уверенную победу.

— Получилось немножко в ходе игры найти тонус?

— Да, думаю во втором тайме я действовал намного лучше. Было меньше брака, и передачи были больше сконцентрированы вперед. Поле еще было очень скользким, поскользнулся, пришлось шипы менять в перерыве.

— Пару раз эпизодами вы из центра поля довольно долго не уходили. По игре так складывалось или перестройка была?

— Мы наигрывали перед игрой неделю, что крайние защитники будут играть восьмерку и десятку, а Клаудиньо и Вендел — крайних защитников при выходе из обороны. А по ситуации получалось, что когда я выше поднимался, оставался инсайдом. На самом деле, мне понравилось. Достаточно неплохо.

— Как вам схема с тремя центральными защитниками в классическом виде, когда вы слева box-to-box?

— Считаю, мне даже так лучше, чем в четверке. Многие говорят, что в четверке где-то я проседаю, не добегаю, не заужаю, а в пятерке я всю бровку забираю себе. Бегаю туда и обратно, выносливости и качества хватает, чтобы играть.

— Периодически и Дуглас подключается к атаке, его нужно страховать...

— Это тоже наигрывалось. Не надо страховать, там есть, кто подстрахует. Нуралы? Конечно!