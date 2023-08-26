Глушаков заявил, что планирует заявиться в медиалигу

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал рассказал журналистам о своих планах на будущее.

— Какие планы на будущее?

— Живу. Получаю удовольствие от жизни, от тренировок. Тренируюсь с тренером по физической подготовке. И все. Скоро первое сентября. Всем в школу.

— В большой футбол не тянет?

— В смысле не тянет? А я уходил из него?

— Вы до сих пор без клуба.

— Ну и что? Такое бывает. Уже было такое у меня с «Химками», помните? Два месяца не играл, потом — раз — и двадцать голов забил. Или сколько там было? Но все говорили, что я уже всё. Конкретики нет никакой, так что готовимся, тренируемся.

— Переговоры есть с кем-то?

— Плюс-минус. Конкретики нет никакой пока.

— Приоритет РПЛ?

— Будут предложения — будем разговаривать.

— Заявитесь в медиалигу?

— Да, я наверно, заявлюсь. На всякий случай. В одну команду. Но пока не буду говорить на всякий случай.

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 36-летний полузащитник покинул нижегородский клуб по окончании сезона-2022/23.

В июле Глушаков принял участие в чемпионате России по пляжному футболу в составе клуба «Строгино».