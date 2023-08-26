Полузащитник «Урала» Кулаков назвал причины разгромного поражения от «Зенита»

Полузащитник «Урала» Денис Кулаков назвал причины поражения от «Зенита» (0:4) в матче 6-го тура чемпионата России.

— Что произошло в первом тайме? Вы быстро пропустили и не смогли вернуться в игру.

— Вы правильно сказали. Быстро пропустили. А с «Зенитом» если быстро пропускаешь, потом сложно.

— Почему все-таки не получилось? «Урал» в последних матчах здорово показывал характер и игру.

— Давайте не будем забывать, что в последнее время у нас «Зенит» чемпион каждый год. Немножко не сработал наш план на игру, пропустили быстрый мяч. Вернемся к этому. И не сумели забить хотя бы один, чтобы было не так грустно.

— Если оставить сегодняшний матч за скобками, у «Урала» классный старт сезона. Есть ли у клуба ресурсы продолжать дальше в том же духе?

— Конечно, будем готовиться. Следующий матч в Кубке с «Рубином», потом игра с «Ахматом» в чемпионате. Сейчас проанализируем наши ошибки, улучшим наши действия и будем двигаться дальше вперед.

— То есть нужно просто вернуться к тому, что было?

— Конечно, нужно всегда работать и улучшать то, что есть.

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 6 матчах.