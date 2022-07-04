Сутормин заявил, что у легионеров «Зенита» нет настроя уезжать из России

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о ситуации с легионерами в команде.

— Какая в «Зените» ситуация с легионерами? Общаетесь с теми, кто уже вернулся?

— Все ребята готовы играть дальше. Настроя уезжать ни у кого нет. Все мы готовимся к началу сезона. Поэтому не думаю, что кто-то покинет «Зенит» в связи с последним решением ФИФА. Понятно, что ситуация меняется каждый день. Но на данный момент ощущения [что кто-то уедет] нет.

— Решение Юри Алберто тебя удивило?

— Понятно, что у каждого есть свое мнение. Надо знать семейные причины, почему он не приехал. Это его карьера.

— Не кажется, что иностранцы могут сбавить требования к себе в такой ситуации?

— Полгода назад была похожая ситуация. Кто хотел уехать — уже уехали. Сбавлять требования никто не хочет. Все ребята — профессионалы: тренируются и отдаются делу. К тому же сейчас клубы были готовы к такому решению. Надеюсь, большинство ребят продолжит играть за «Зенит». Им все нравится, они говорили, что не хотят уезжать.