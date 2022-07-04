Сутормин — о легионерах в «Зените»: «Настроя уезжать ни у кого нет»
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о ситуации с легионерами в команде.
— Какая в «Зените» ситуация с легионерами? Общаетесь с теми, кто уже вернулся?
— Все ребята готовы играть дальше. Настроя уезжать ни у кого нет. Все мы готовимся к началу сезона. Поэтому не думаю, что кто-то покинет «Зенит» в связи с последним решением ФИФА. Понятно, что ситуация меняется каждый день. Но на данный момент ощущения [что кто-то уедет] нет.
— Решение Юри Алберто тебя удивило?
— Понятно, что у каждого есть свое мнение. Надо знать семейные причины, почему он не приехал. Это его карьера.
— Не кажется, что иностранцы могут сбавить требования к себе в такой ситуации?
— Полгода назад была похожая ситуация. Кто хотел уехать — уже уехали. Сбавлять требования никто не хочет. Все ребята — профессионалы: тренируются и отдаются делу. К тому же сейчас клубы были готовы к такому решению. Надеюсь, большинство ребят продолжит играть за «Зенит». Им все нравится, они говорили, что не хотят уезжать.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -