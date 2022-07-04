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Сутормин: «Без Дзюбы в раздевалке стало тише»

Сутормин признался, что без Дзюбы в раздевалке «Зенита» стало тише
Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба и Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уходе нападающего Артема Дзюбы из команды.

— Последним, кто переходил из «Спартака» в «Зенит», был Дзюба. Общался ли Артем с командой перед уходом?

— После окончания сезона мы поняли, что он выбрал другой вариант продолжения карьеры. Пожелали друг другу удачи. На этом все.

— То есть до последнего тура в команде никто не знал об уходе Дзюбы?

— Конкретных разговоров в команде не было. Все знали, что у него заканчивается контракт, а будет он продлен или нет, спрашивать неэтично. Когда выложили ролик с прощанием, тогда все поняли.

Алексей Сутормин. «Моя мама обнимала Дзюбу и думала, что это актер!» Сутормин — о Дэдпуле, «Зените» и Суперкубке

— Уход Дзюбы — серьезная потеря для «Зенита»?

— Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Есть Ваня Сергеев, который забил достаточное количество мячей, Саня Ерохин. В этом плане у нас все будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать.

— В раздевалке без Дзюбы не стало скучнее?

— Скучнее не стало — стало тише, ха-ха! У нас так много теперь никто не разговаривает. В раздевалке так же весело, мы с ребятами смеемся. Конечно, Артем создавал свою атмосферу. Мы стараемся ее поддерживать.

Алексей Сутормин
Артем Дзюба
ФК Зенит
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