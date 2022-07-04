Сутормин: «Без Дзюбы в раздевалке стало тише»
Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об уходе нападающего Артема Дзюбы из команды.
— Последним, кто переходил из «Спартака» в «Зенит», был Дзюба. Общался ли Артем с командой перед уходом?
— После окончания сезона мы поняли, что он выбрал другой вариант продолжения карьеры. Пожелали друг другу удачи. На этом все.
— То есть до последнего тура в команде никто не знал об уходе Дзюбы?
— Конкретных разговоров в команде не было. Все знали, что у него заканчивается контракт, а будет он продлен или нет, спрашивать неэтично. Когда выложили ролик с прощанием, тогда все поняли.
— Уход Дзюбы — серьезная потеря для «Зенита»?
— Его голы приносили много очков. Но незаменимых людей нет. Есть Ваня Сергеев, который забил достаточное количество мячей, Саня Ерохин. В этом плане у нас все будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать.
— В раздевалке без Дзюбы не стало скучнее?
— Скучнее не стало — стало тише, ха-ха! У нас так много теперь никто не разговаривает. В раздевалке так же весело, мы с ребятами смеемся. Конечно, Артем создавал свою атмосферу. Мы стараемся ее поддерживать.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -