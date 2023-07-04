Адамов — о цели на новый сезон: «Буду доказывать, что я игрок основы «Зенита»
Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал о главной цели на сезон-2023/24 в РПЛ.
«Цель как всегда одна — играть как можно больше. Буду доказывать, что я игрок основы. Значит, вы остаетесь в команде? Ну да, остаюсь. Посмотрим, как там дальше сложится. На сегодняшний день я игрок «Зенита», — цитирует Адамова Metaratings.ru.
Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года. Он провел 20 матчей за основную команду петербургского клуба и отметился двумя результативными передачами.
По итогам сезона-2022/23 сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России.
Положение команд
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|И
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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