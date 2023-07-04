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Адамов — о цели на новый сезон: «Буду доказывать, что я игрок основы «Зенита»

Алина Савинова
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов рассказал о главной цели на сезон-2023/24 в РПЛ.

«Цель как всегда одна — играть как можно больше. Буду доказывать, что я игрок основы. Значит, вы остаетесь в команде? Ну да, остаюсь. Посмотрим, как там дальше сложится. На сегодняшний день я игрок «Зенита», — цитирует Адамова Metaratings.ru.

Адамов перешел в «Зенит» из «Урала» в январе 2022 года. Он провел 20 матчей за основную команду петербургского клуба и отметился двумя результативными передачами.

По итогам сезона-2022/23 сине-бело-голубые в пятый раз подряд стали чемпионами России.

Источник: https://metaratings.ru/news/adamov-v-novom-sezone-budu-dokazyvat-chto-ya-igrok-osnovy-zenita-263430/
Арсен Адамов
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ФК Зенит
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