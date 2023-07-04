Чистяков считает, что игра иностранцев прибавляет «Зениту» статуса
Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что игра бразильских футболистов команды придает статуса клубу.
«Малком, Роберт Ренан были в сборной Бразилии. Мы их встретили нашим классическим тоннельчиком, подбодрили, поздравили. И Кассьерра был в сборной Колумбии — поздравили его с первым голом. Конечно, это добавляет статуса «Зениту» — выступают игроки сборных Бразилии, Колумбии. Ребята — молодцы, привезли в коллектив еще больше позитива и хороших эмоций», — приводит слова Чистякова ТАСС.
С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир «Кубок PARI Премьер», в котором выступают «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».
В первом матче «Зенит» победил «Нефтчи» со счетом 3:1. Игра петербургской команды с «Црвеной Звездой» пройдет 4 июля на «Газпром-Арене».
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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|0-0
|0
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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