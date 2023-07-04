Чистяков считает, что игра иностранцев прибавляет «Зениту» статуса

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков заявил, что игра бразильских футболистов команды придает статуса клубу.

«Малком, Роберт Ренан были в сборной Бразилии. Мы их встретили нашим классическим тоннельчиком, подбодрили, поздравили. И Кассьерра был в сборной Колумбии — поздравили его с первым голом. Конечно, это добавляет статуса «Зениту» — выступают игроки сборных Бразилии, Колумбии. Ребята — молодцы, привезли в коллектив еще больше позитива и хороших эмоций», — приводит слова Чистякова ТАСС.

С 1 по 15 июля в Санкт-Петербурге проходит предсезонный турнир «Кубок PARI Премьер», в котором выступают «Зенит», «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи».

В первом матче «Зенит» победил «Нефтчи» со счетом 3:1. Игра петербургской команды с «Црвеной Звездой» пройдет 4 июля на «Газпром-Арене».