Суд приостановил решение о взыскании с ЦСКА 348 милллионов рублей

Кассационная инстанция арбитражного суда города Москвы приостановила исполнение судебного решения о взыскании с ЦСКА более 348 миллионов рублей по иску правопреемника ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена», до рассмотрения кассационной жалобы. Дата нового заседания станет известна позднее.

Спор вытекает из договора подряда на строительство арены с офисно-гостиничным комплексом стоимостью более 11 миллиардов рублей, который московский клуб как застройщик заключил с истцом (прежнее наименование — «ПСП-Фарман») в 2013 году.

За нарушение сроков выполнения работ и недоделки ЦСКА насчитал генподрядчику неустойку в размере более 4,5 миллиарда рублей. Между тем договор предусматривал, что неустойка не может превышать 7,63% от цены договора — это чуть более 839 миллионов рублей. При этом размер гарантийного депозита составлял только 548 миллионов рублей. Всю эту сумму застройщик и удержал в счет штрафных санкций.

Строительство стадиона ЦСКА началось в мае 2007 года. Открытие арены состоялось 10 сентября 2016 года. Окончательная стоимость стадиона составила 350 миллионов долларов. Арена вмещает 30 114 зрителей.