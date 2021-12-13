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Суд приостановил решение о взыскании с ЦСКА 348 милллионов рублей

15:17
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Кассационная инстанция арбитражного суда города Москвы приостановила исполнение судебного решения о взыскании с ЦСКА более 348 миллионов рублей по иску правопреемника ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона «ВЭБ Арена», до рассмотрения кассационной жалобы. Дата нового заседания станет известна позднее.

Спор вытекает из договора подряда на строительство арены с офисно-гостиничным комплексом стоимостью более 11 миллиардов рублей, который московский клуб как застройщик заключил с истцом (прежнее наименование — «ПСП-Фарман») в 2013 году.

За нарушение сроков выполнения работ и недоделки ЦСКА насчитал генподрядчику неустойку в размере более 4,5 миллиарда рублей. Между тем договор предусматривал, что неустойка не может превышать 7,63% от цены договора — это чуть более 839 миллионов рублей. При этом размер гарантийного депозита составлял только 548 миллионов рублей. Всю эту сумму застройщик и удержал в счет штрафных санкций.

Строительство стадиона ЦСКА началось в мае 2007 года. Открытие арены состоялось 10 сентября 2016 года. Окончательная стоимость стадиона составила 350 миллионов долларов. Арена вмещает 30 114 зрителей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
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ТБ 3.0

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ИТБ1 (1.5)

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Сергей Федоров все материалы автора

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