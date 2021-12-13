Червиченко: «После зимней паузы «Зенит» будет ходить как по минному полю»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
«Не определились с тройкой призеров чемпионата России, да и с чемпионством тоже. На мой взгляд, «Зенит» с трудом унес ноги из Москвы. «Динамо» пыталось, но не достало. После зимней паузы «Зенит» будет ходить как по минному полю. «Динамо» не отстанет от него ни на шаг. ЦСКА и «Краснодар» — рядышком, если еще «Сочи» успешно выступит, все подтянутся тогда. Эти пять команд будут бороться. «Спартак» замкнет в пятерку только с нижней части таблицы», —приводит слова Червиченко Betonmobile.
«Зенит» лидирует в турнирной таблице. В активе команды 38 очков. «Динамо» занимает второе место, отставая от лидера на 2 очка. На третьей строчке находится ЦСКА, набравший 30 очков.
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Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/chervichenko-zenit-s-trudom-unes-nogi-iz-moskvyi
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