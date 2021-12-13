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Червиченко: «После зимней паузы «Зенит» будет ходить как по минному полю»

Червиченко высказался о раскладах в турнирной таблице РПЛ
16:10
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Не определились с тройкой призеров чемпионата России, да и с чемпионством тоже. На мой взгляд, «Зенит» с трудом унес ноги из Москвы. «Динамо» пыталось, но не достало. После зимней паузы «Зенит» будет ходить как по минному полю. «Динамо» не отстанет от него ни на шаг. ЦСКА и «Краснодар» — рядышком, если еще «Сочи» успешно выступит, все подтянутся тогда. Эти пять команд будут бороться. «Спартак» замкнет в пятерку только с нижней части таблицы», —приводит слова Червиченко Betonmobile.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице. В активе команды 38 очков. «Динамо» занимает второе место, отставая от лидера на 2 очка. На третьей строчке находится ЦСКА, набравший 30 очков.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/chervichenko-zenit-s-trudom-unes-nogi-iz-moskvyi

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Екатерина Савостина все материалы автора

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