Защитник Ву объявил об уходе из «Ренна»

Защитник Кристофер Ву объявил об уходе из «Ренна».

«После трех сезонов на стадионе «Ренна» настало время перевернуть страницу и принять новый вызов. Спасибо руководству, сотрудникам, моим товарищам по команде и болельщикам. Я желаю клубу всего наилучшего в дальнейшем», — написал футболист в социальной сети.

Ранее сообщалось, 23-летний камерунец в ближайшее время пройдет медосмотр перед переходом в «Спартак».

Ву перешел в «Ренн» из «Ланса» в 2022 году. На его счету 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 60 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.