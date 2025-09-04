Источник: Ву в ближайшие дни пройдет медосмотр перед трансфером в «Спартак»

Защитник «Ренна» Кристофер Ву должен в ближайшее время пройти медосмотр перед завершением его перехода в «Спартак», сообщает Metaratings.

По информации источника, камерунец ради «Спартака» отклонил предложения «Бешикташа» и еще одного турецкого клуба.

23-летний Ву перешел в «Ренн» из «Ланса» в 2022 году. На его счету 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 60 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.