Бывший защитник «Спартака» Макеев против натурализации: «Должны играть россияне»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Макеев поделился с «СЭ» мнением на тему натурализации иностранных футболистов.

«Должны играть россияне. Сейчас, в наше время, нет смысла никого натурализовать. Пример с Марио Фернандесом? Его натурализация попала в период, когда Россия выступала на международной арене. Но если говорить в целом, то я считаю, что больше должны играть россияне», — сказал Макеев «СЭ».

В понедельник, 1 сентября, стало известно, что защитник «Зенита» Дуглас Сантос, который в октябре 2024 года получил паспорт РФ, сменил спортивное гражданство на бразильское — на сайте ФИФА напротив его фамилии теперь отображается бразильский флаг. Футболист получил вызов в сборную Бразилии и может принять участие в ближайших матчах команды.