Защитник «Урала» Бевеев: «15 игр без поражений? Мы не считаем игры, для нас каждая — важная»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев прокомментировал победу команды над «Торпедо» в мачте 19-го тура чемпионата России (1:0).

«15 игр без поражений? Мы не считаем игры, для нас каждая — важная. «Торпедо» провело сборы, взяло новичков; пришел тренер, у которого свой стиль. Мы не считали, что они где-то внизу находятся. Наоборот: ожидали, что игра будет тяжелой, и готовились к этому. Поле хорошего качества. Многовато песочка было, но в целом супер», — приводит Sport24 слова Бевеева.

После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 10-е место, набрав 25 очков. В активе «Торпедо» 7 баллов и последнее место в турнирной таблице.