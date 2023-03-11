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Сегодня, 18:40

Силкин поделился ожиданиями от матча между «Динамо» и «Краснодаром»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о предстоящем матче 19-го тура чемпионата России между бело-голубыми и «Краснодаром».

«Матч должен быть интересным. Не могу сказать, кто фаворит, потому что «Динамо» и «Краснодар» не очень хорошо стартовали. Что касается неудачного тайма с «Крыльями», в футбол играют не один тайм, а до финального свистка — это и есть отличие футбола от других игр. Получится ли «Динамо» прибавить в качестве? Все хотят прибавлять — как раз для этого и тренируются», — приводит «Чемпионат» слова Силкина.

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет сегодня, 11 марта, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Бело-голубые занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. «Краснодар» расположился на девятой позиции (26 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5028115-sergej-silkin-podelilsya-ozhidaniyami-ot-matcha-krasnodar-dinamo.html
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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 0 : 4
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Торпедо – Урал
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Спартак – Факел
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 - : -
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 - : -
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ЦСКА – Кр. Советов
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