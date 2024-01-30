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Сегодня, 13:40

Защитник «Страсбура» Ньямси — о возможном переходе в «Локомотив»: «Это большой клуб. Надеюсь, все случится»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси рассказал «СЭ» о возможности перехода в московский «Локомотив».

— Жерзино, вы в Москве, сейчас много новостей о возможном трансфере в «Локомотив», можете рассказать о ситуации?

— Как вы сказали, этот трансфер потенциальный. Я здесь, но пока не подписал контракт. Надеюсь, что все случится, но пока я не могу сказать большего.

— Что можете сказать о своем состоянии здоровья?

— Чувствую себя отлично!

— Что знаете о «Локомотиве»?

— Это большой клуб, который базируется в Москве. У них хорошая инфраструктура и отличная команда. Сейчас я здесь, а дальше посмотрим.

— Знаете кого-то из игроков, например, Дзюбу?

— Конечно, знаю его и некоторых других игроков. С нетерпением жду, чтобы познакомится с ними.

Ранее «СЭ» сообщал, что, медицинский осмотр не формальность. Отмечается, что по его итогам клуб примет решение о трансфере защитника.

Ньямси выступает за «Страсбур» с лета 2021 года. В текущем сезоне 27-летний центральный защитник провел 13 матчей в лиге 1, не отличившись результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Страсбур
Жерзино Ньямси
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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