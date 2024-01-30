Защитник «Страсбура» Ньямси — о возможном переходе в «Локомотив»: «Это большой клуб. Надеюсь, все случится»

Защитник «Страсбура» Жерзино Ньямси рассказал «СЭ» о возможности перехода в московский «Локомотив».

— Жерзино, вы в Москве, сейчас много новостей о возможном трансфере в «Локомотив», можете рассказать о ситуации?

— Как вы сказали, этот трансфер потенциальный. Я здесь, но пока не подписал контракт. Надеюсь, что все случится, но пока я не могу сказать большего.

— Что можете сказать о своем состоянии здоровья?

— Чувствую себя отлично!

— Что знаете о «Локомотиве»?

— Это большой клуб, который базируется в Москве. У них хорошая инфраструктура и отличная команда. Сейчас я здесь, а дальше посмотрим.

— Знаете кого-то из игроков, например, Дзюбу?

— Конечно, знаю его и некоторых других игроков. С нетерпением жду, чтобы познакомится с ними.

Ранее «СЭ» сообщал, что, медицинский осмотр не формальность. Отмечается, что по его итогам клуб примет решение о трансфере защитника.

Ньямси выступает за «Страсбур» с лета 2021 года. В текущем сезоне 27-летний центральный защитник провел 13 матчей в лиге 1, не отличившись результативными действиями.