«Спартак» рассматривал вариант с подписанием Луиса Суареса вместо Угальде

«Спартак» рассматривал вариант с подписанием нападающего «Альмерии» Луиса Суареса, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, за подписания Суареса выступал Пол Эшуорт, который занимал должность спортивного директора московского клуба.

После назначения Томаша Амарала спортивным директором «Спартака» в декабре 2023 года и перехода Эшуорта на пост технического директора, московский клуб не возвращался к кандидатуре Суареса. Официальных предложений и контактов с футболистом по поводу возможного перехода со стороны «красно-белых» не было.

Суарес выступает за «Альмерию» с июля 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 10 матчей и забил четыре мяча.