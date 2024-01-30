Арбитр РПЛ поменял место жительства — переехал из Владивостока в Калининград

Как стало известно «СЭ», 30-летний судья РПЛ Сергей Цыганок поменял место жительства и регистрацию: переехал из восточной части страны в западную — из Владивостока в Калининград. На принятие такого решения, безусловно, повлияла необходимость совершать длительные перелеты, а переезд в город на Балтийском море несколько облегчит жизнь.

В чемпионате России-2023/24 Цыганок успел поработать судьей на игре «Балтика» — «Оренбург» (1:0). Теперь ему не будут давать назначения в качестве арбитра на матчи с участием калининградцев.