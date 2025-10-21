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21 октября 2025, 11:10

Защитник «Спартака» Ву заявил, что не обращает внимания на критику: «Работаем, чтобы выигрывать все матчи»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил на вопрос «СЭ» о критике в свой адрес.

— «Спартак» постоянно критикуют, как ты справляешься с этим, читаешь ли комментарии о себе?

— Лично я, не обращаю внимания на всю эту критику. Я стараюсь концентрироваться на повседневной работе, и я думаю, что все товарищи по команде делают то же самое. Мы стараемся сосредоточиться, усердно трудиться, чтобы вернуться к победам, подняться в верхнюю часть таблицы.

— Чемпионство реально?

— Да, мы всегда работаем, чтобы выигрывать все матчи, так что если мы будем выигрывать все матчи, то точно окажемся на высоких местах. Все, что мы делаем, направлено на то, чтобы побеждать в каждом матче, и это то, к чему мы стремимся.

24-летний защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре. Ранее он также выступал за «Ланс» и «Нанси».

«Спартак» набрал 19 очков в 12 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

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ФК Спартак (Москва)
Кристофер Ву
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Ву считает РПЛ гораздо более физической лигой, чем чемпионат Франции

В «Зените» раскрыли подробности травмы Кассьерры
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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