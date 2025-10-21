В «Зените» раскрыли подробности травмы Кассьерры

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра получил повреждение икроножной мышцы в матче 12-го тура РПЛ с «Сочи» (3:0). Колумбиец будет тренироваться по индивидуальной программе около 4 недель.

«Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы — потребуется около 4 недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В текущем сезоне 28-летний Кассьерра сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.