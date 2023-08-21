Бабич: «Спартак» — великий клуб. Долго не раздумывал, когда получил предложение»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.

«Спартак» — это великий клуб и мне очень радостно здесь оказаться, правда. Я знал, что один из величайших сербских игроков Неманья Видич играл за «Спартак». И вообще слышал об этом клубе только хорошее. Получив предложение, я долго не раздумывал.

На переговоры ушло примерно три дня. Думаю, что «Спартак» — один из таких клубов, отказывать которым неправильно. Красно-белые цвета будто бы мои счастливые. Я всю жизнь в них играю. Я играл в «Црвене Звезде», выиграв с ней три чемпионства и поиграв в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Надеюсь, в «Спартаке» я смогу повторить эти достижения», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Футболист играл за «Альмерию» с августа 2021 года. Он провел за испанский клуб 75 матчей, в которых забил 4 мяча.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 3,5 миллиона евро.