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Защитник «Спартака» Рыбус показал фото с перебинтованной ногой

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Мацей Рыбус.
Фото Личные соцсети Мацея Рыбуса
Перебинтованная нога Мацея Рыбуса на нижнем фото.
Фото Личные соцсети Мацея Рыбуса
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Защитник «Спартака» Мацей Рыбус опубликовал в своих соцсетях фотографию с перебинтованной правой ногой. На другой ноге 32-летнего польского футболиста наклеен пластырь.

«Первая тренировка и вторая тренировка», — подписал фотоколлаж Рыбус, где на верхнем фото он стоит радостный с игроками «Спартака», а на нижнем — с перебинтованной ногой.

11 июня Рыбус на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком». Ранее он играл за «Локомотив» с лета 2017-го. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

Перебинтованная нога Мацея Рыбуса на нижнем фото. Фото Личные соцсети Мацея Рыбуса
Перебинтованная нога Мацея Рыбуса на нижнем фото.
Личные соцсети Мацея Рыбуса

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало в 19.00 по московскому времени.

Мацей Рыбус
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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