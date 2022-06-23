Источник: «Ференцварош» Черчесова предложил трехлетний контракт Дзюбе

Российский нападающий Артем Дзюба может стать игроком «Ференцвароша», утверждает The Transfer Exchange Show со ссылкой на журналиста Алана Мура. По информации источника, венгерский клуб предложил 33-летнему футболисту трехлетний контракт с годовой зарплатой в 1 миллион долларов.

При этом утверждается, что с Дзюбой также провел переговоры «Олимпиакос».

Ранее турецкий журналист Ахмет Сулим Кул в комментарии «СЭ» сообщил о срыве переговоров игрока с «Фенербахче».

Последним клубом Дзюбы был «Зенит». Форвард покинул российский клуб в конце мая 2022-го. Нападающий выступал за сине-бело-голубых с лета 2015-го. В общей сложности он провел за «Зенит» 249 матчей и забил 108 голов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

Тренером «Ференцвароша» является российский тренер Станислав Черчесов.