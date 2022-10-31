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Сегодня, 09:18

Джикия — о результативности «Спартака»: «Больше забиваем по сравнению с прошлым сезоном»

Мария Гусева
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия сравнил результативность красно-белых в текущем и прошедшем сезонах РПЛ.

«В чем изменение по сравнению с прошлым сезоном? Элементарный ответ — больше забиваем. Я не люблю сравнивать сезоны. Понятно, что в прошлом сезоне было 37 голов и десятое место, а сейчас столько же после 15 туров и второе место. Все еще впереди», — цитирует ТАСС Джикию.

После 15 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка. Лидирует «Зенит» с 39 очками, на третьем месте располагается ЦСКА — 29 очков.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет против «Сочи». Встреча пройдет на стадионе «Фишт» 5 ноября и начнется в 14.00 по московскому времени.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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