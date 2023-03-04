Чернов — о травме в матче с «Уралом»: «Здоровье так себе, повредил заднюю поверхность бедра»

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о травме, полученной в матче 18-го тура РПЛ против «Урала» (2:2).

«Как здоровье? Так себе. Какая травма? Задняя [поверхность бедра]. Завтра буду делать МРТ», — приводит слова Чернова Sport24.

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.