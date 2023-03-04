Гладилин: «Не думаю, что у судейской бригады была предвзятость в моменте с незасчитанным голом Соболева»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал эпизод с отмененным голом форварда красно-белых Александра Соболева в ворота «Урала».

«Было столкновение между вратарем и защитником «Урала», но оно случилось после толчка Мартинса. Это кажется так, что это было лишь легкое касание, но на скорости любой небольшой толчок влечет за собой столкновение. Судьи советовались несколько раз, не думаю, что тут может быть какая-то предвзятость. Не нужно заострять внимание на этом эпизоде, футбол превращается в разбор одного момента, но игра состоит из 90 минут. У меня вопросов к судейству нет. Теперь пусть собираются эксперты и разбирают этот эпизод», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 5 очков. При этом у петербуржцев матч в запасе. «Урал» с 22 очками — на 10-й строчке.