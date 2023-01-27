Защитник «Спартака» Дуарте: «Я не мог отказаться от шанса перейти в большой клуб и играть в Европе»

Защитник Дуарте объяснил, почему перешел в «Спартак», а не в «Бока Хуниорс»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, почему выбрал вариант продолжения карьеры в московском клубе.

«Бока Хуниорс» действительно мной интересовался, но потом агент сказал, что «Спартак» тоже интересуется. Я не мог отказаться от шанса перейти в большой клуб и играть в Европе. Я из очень футбольной семьи, мой папа был футболистом, и благодаря ему я тоже рос в очень футбольной атмосфере.

Я футболист, который обладает таким качеством, как твердость, упертость. Я футболист-воин, который отдает всего себя на поле», — сказал Дуарте клубному YouTube-каналу «Спартака».

«Спартак» 24 января официально оформил трансфер парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша. Контракт с парагвайцем подписан до 2027 года, у Тавареша — до 2026 с опцией продления на год.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров.