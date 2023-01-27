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Умер бывший тренер и вратарь «Рубина» Алексей Семенов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный чемпион России в качестве тренера «Рубина» Алексей Семенов скончался на 74-м году жизни, сообщается на официальном сайте казанского клуба.

«27 января после продолжительной болезни скончался ветеран «Рубина», бывший вратарь и тренер нашей команды Алексей Семенов. Футбольный клуб скорбит вместе с родными и близкими Алексея Александровича. Это большая утрата для клуба и всего казанского футбола», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина».

В качестве игрока Семенов выступал за «Рубин» с 1974 по 1980 год на позиции вратаря. После завершения игровой карьеры он занимал различные тренерские должности в структуре клуба, а в 1984 и 1988 годах был главным тренером казанцев. С 2018 года Семенов был селекционером «Рубина».

В качестве тренера команды Семенов стал двукратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка России , обладателем Кубка России, дважды — бронзовым призером чемпионата России.

Источник: ФК «Рубин»

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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ФК Рубин (Казань)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
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11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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