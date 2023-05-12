Дуарте покинул заседание КДК РФС — «Спартак» отказался от комментариев

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте покинул заседание КДК РФС. В клубе отказались от комментариев.

Ранее «СЭ» сообщил, что комитет рассмотрит эпизод с удалением защитника.

7 мая в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» Дуарте получил красную карточку на 73-й минуте. Главный арбитр Павел Кукуян изменил свое решение о желтой карточке и удалил игрока красно-белых за фол на Малкоме после вмешательства ВАР Сергея Иванова и просмотра повтора.

«Спартак» занимает 4-е место с 49 очками в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.