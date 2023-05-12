Ротенберг и Айдамиров выдвинуты в кандидаты в исполком РФС

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров и президент «Сочи» Борис Ротенберг выдвинуты в кандидаты в исполком РФС от РПЛ, сообщает Telegram-канал премьер-лиги.

За выдвижение Айдамрова и Ротенберга проголосовали на общем собрании клубы РПЛ.

Ротенберг является президентом «Сочи» с 2018 года. На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.