«Зенит» — «Спартак»: Дуарте удален правильно. Но почему избежал удаления в этом туре игрок «Факела»?

На 73-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» арбитр Павел Кукуян, находясь очень далеко от того места, где случился фол Алексиса Дуарте, неверно оценил его фол на Малкоме и ограничился вынесением предупреждения. Возможно, судья доверился первому ассистенту Максиму Ковалеву.

Эпизод с фолом Алексиса Дуарте («Спартак»). Скриншот из трансляции

Но после правильного вмешательства видеоассистентов Сергея Иванова и Андрея Образко и последовавшего за этим просмотра Кукуяном повторов решение рефери было изменено. Он отменил желтую карточку и удалил спартаковца с показом красной карточки.

Эпизод с фолом Алексиса Дуарте («Спартак»). Скриншот из трансляции

С решением судьи следует согласиться: место контакта, сила удара, открытые шипы, вероятность перелома — все это свидетельствовало в пользу удаления. Но почему тогда избежал красной карточки игрок «Факела» Роман Агбашев в матче этого удара с «Ростовом» (2:0). На 34-й минуте он прыгнул в соперника и ударил его открытыми шипами. Судья Евгений Кукуляк вынес только предупреждение — ВАР Павел Шадыханов в действия арбитра не вмешался. Случаи Дуарте и Агбашева отличаются в некоторых деталях, но схожи в одном — высокой вероятности нанесения серьезной травмы и силы удара шипами.