«Зенит» после поражения «Краснодара» опубликовал смеющийся смайлик

«Зенит» отреагировал на поражение «Краснодара» от «Урала» (1:3) в матче 16-го тура чемпионата России. Сине-бело-голубые в официальном Telegram-канале опубликовали смеющийся смайлик.

Поражение «Краснодара» позволило «Зениту» впервые в сезоне возглавить турнирную таблицу РПЛ по итогам тура: питерцы опережают «быков» на 1 очко.