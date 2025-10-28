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28 октября 2025, 15:10

Защитник «Сочи» Алвес о победе над «Ахматом»: «Понимали, что борьба будет на каждом участке поля»

Защитник «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал победу над «Ахматом» (4:2) в 13-м туре чемпионата России.

«Это был очень тяжелый матч, но мы готовились именно к такому развитию событий. Понимали, что соперник непростой, что борьба будет на каждом участке поля. Поэтому вдвойне приятно, что удалось победить. Может быть, с тактической точки зрения мы сыграли не идеально, но проявили характер, выдержали давление и добились результата. Хочу поздравить всех нас с этой победой — она далась нам через труд и самоотдачу.

Честно говоря, я даже не знал, что это был мой 50-й матч за «Сочи». Очень приятно, что он совпал с победой. Надеюсь, впереди будет еще много матчей, и я смогу продолжать помогать команде.

Вновь отмечу, что это был действительно безумный матч, особенно в концовке. Очень много борьбы, много эпизодов «на грани», много эмоций — и на поле, и за его пределами. Я всегда говорю партнерам, что в таких играх важно быть готовыми не только физически, но и ментально, потому что напряжение огромное. Что касается ситуации в самом конце — сложно сказать, что там произошло. Все было очень хаотично: крики, эмоции, протесты... Но это нормально для таких матчей, особенно когда команда соперника переживает из-за результата. Главное — мы выдержали и победили», — приводит слова Алвеса пресс-служба сочинцев.

«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.

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Марсело Алвес
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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