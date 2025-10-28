Защитник «Сочи» Алвес о победе над «Ахматом»: «Понимали, что борьба будет на каждом участке поля»
Защитник «Сочи» Марсело Алвес прокомментировал победу над «Ахматом» (4:2) в 13-м туре чемпионата России.
«Это был очень тяжелый матч, но мы готовились именно к такому развитию событий. Понимали, что соперник непростой, что борьба будет на каждом участке поля. Поэтому вдвойне приятно, что удалось победить. Может быть, с тактической точки зрения мы сыграли не идеально, но проявили характер, выдержали давление и добились результата. Хочу поздравить всех нас с этой победой — она далась нам через труд и самоотдачу.
Честно говоря, я даже не знал, что это был мой 50-й матч за «Сочи». Очень приятно, что он совпал с победой. Надеюсь, впереди будет еще много матчей, и я смогу продолжать помогать команде.
Вновь отмечу, что это был действительно безумный матч, особенно в концовке. Очень много борьбы, много эпизодов «на грани», много эмоций — и на поле, и за его пределами. Я всегда говорю партнерам, что в таких играх важно быть готовыми не только физически, но и ментально, потому что напряжение огромное. Что касается ситуации в самом конце — сложно сказать, что там произошло. Все было очень хаотично: крики, эмоции, протесты... Но это нормально для таких матчей, особенно когда команда соперника переживает из-за результата. Главное — мы выдержали и победили», — приводит слова Алвеса пресс-служба сочинцев.
«Сочи» одержал вторую победу в сезоне и с 8 очками занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» с 16 очками — на 9-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0