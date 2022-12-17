Источник: Самошников близок к переходу в «Локомотив»

Защитник «Рубина» Илья Самошников близок к переходу в «Локомотив», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, железнодорожники достигли соглашения с игроком. В клубе считают, что сложностей с руководством казанского клуба быть не должно из-за истекающего контракта игрока, летом 2023 года.

В августе 25-летний Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако клубы не смогли договориться о трансфере игрока.

В текущем сезоне первой лиги защитник сыграл за «Рубин» 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.