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Сегодня, 10:23

Источник: Самошников близок к переходу в «Локомотив»

Руслан Минаев
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Защитник «Рубина» Илья Самошников близок к переходу в «Локомотив», сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, железнодорожники достигли соглашения с игроком. В клубе считают, что сложностей с руководством казанского клуба быть не должно из-за истекающего контракта игрока, летом 2023 года.

В августе 25-летний Самошников был близок к переходу в «Динамо», однако клубы не смогли договориться о трансфере игрока.

В текущем сезоне первой лиги защитник сыграл за «Рубин» 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-rubina-ilya-samoshnikov-blizok-k-perekhodu-v-lokomotiv-1441176/
Илья Самошников
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 - : -
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