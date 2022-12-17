Канчельскис: «В ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что в ближайшее время никто из российских футболистов не сможет перейти в клуб из Европы.

«Думаю, в ближайшие 15-20 лет никто из россиян в РПЛ не сможет повторить мой успех — переход в «Манчестер Юнайтед» или другой клуб АПЛ, — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса. — Этого точно не случится. А кому переходить? У нас нет футболистов такого уровня. В нынешней ситуации европейские клубы боятся связываться с российскими игроками, они не хотят иметь проблем из-за наших игроков. Поэтому сказки рассказывать не надо: в ближайшие несколько лет никто не сможет уехать из РПЛ в Европу, шансов нет, надо принять это и жить с этим».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров, а зарубежные футболисты в России получили право в одностороннем порядке расторгать контракты с клубами.