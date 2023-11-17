Защитник «Ростова» Вахания: «Я жил в Питере. Для меня «Зенит» популярнее «Спартака»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в комментарии для «СЭ» рассказал, какой клуб считает самым популярным в России.

— У болельщиков «Спартака» и «Зенита» вечный спор — какой клуб популярнее? Как ты думаешь?

— В Москве — «Спартак», в Питере — «Зенит».

— А в России?

— Не могу сказать. Жил в Питере, поэтому для меня популярнее «Зенит». А как думают в Москве — без понятия.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 15 матчах. Команда из Санкт-Петербурга уступает лидирующему «Краснодару» 2 очка.

«Спартак» после 15 туров набрал 24 очка и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.