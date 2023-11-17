Акинфеев назвал Кержакова и Агуэро самыми неудобными нападающими, против которых он играл

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о самых неудобных форвардах в своей карьере.

«В России раньше меня раздражал Кержаков, потому что в каждой игре, практически, он забивал нам. Понятно, были матчи и хорошие, и плохие, но Саня на тот момент был в топе таком, что...ну, лучший бомбардир. В Европе неуодобный — Серхио Агуэро, писали, что он мне больше всех забил, а Лукаку в каждом матче мне забивал, когда Витя Васин в обороне играл», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат».

37-летний Акинфеев — победитель Кубка УЕФА- 2004/05, 6-кратный чемпион России, 7- кратный обладатель Кубка России.